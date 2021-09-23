債券通「南向通」正式啟動 三大發鈔行稱已完成首批交易

債券通下的「南向通」今日（24日）正式開通，首批被委任為債券通南向通首批做市商的銀行陸續公布進展。債券通「南向通」初期每日額度200億元等值人民幣，年度總額度5000億元等值人民幣。

滙豐 （005） 宣布今早已成功為數家内地機構投資者，完成市場上首批債券通「南向通」交易。香港上海滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示，市場對南向通反應十分理想，而滙豐作好充分準備，支持機構投資者把握相關機會。

滙豐也是債券通「北向通」的主要市場參與者，近日更在香港完成了首宗第三方在岸人民幣外滙交易。該行亦是服務境外投資者投資內地債市業務規模最大的外資銀行之一，同時為首家為境外機構投資者提供債券結算代理服務的外資銀行。

龐寶林：南向通啟動初期 市場反應未必太踴躍

中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜表示，中銀在「南向通」開通首日順利推出業務，實現產品、服務全覆蓋，下一步將持續完善交易做市、託管結算等職能，參與「南向通」業務發展。

不過有基金界人士指，本港債券市場產品選擇不多，預計「南向通」啟動初期，市場反應未必太踴躍。東驥基金管理董事總經理龐寶林指，「有需求但你都要產品吸引先可以，所以我覺得最吸引都係綠色債券多，又或者地產公司穩定性好，都可能吸引內地投資者分散風險。」