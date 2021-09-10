內地據報要求螞蟻集團「拆骨」 貸款業務須分拆 用戶數據歸國企

阿里巴巴（9988）同系螞蟻集團旗下的支付寶，據報即將被「拆骨」。英國《金融時報》引述消息指，內地監管部門已指令阿里巴巴，需把支付寶分拆出來。同時要為螞蟻旗下貸款業務「花唄」及「借唄」，與其他金融業務分拆，再放入一個獨立應用程式（APP），並引入第三方股東。

阿里巴巴最新報161.1元，跌4.05%，成交額11.64億元。

支付寶用戶數據需交國企

報道引述知情人士指，該合資公司的大量股權，將由國企持有，螞蟻僅佔35%股權。經整改後，支付寶用戶的數據，亦需要交給一個全新、部分劃歸國有的信用評分合資公司。

內地當局認為，不讓阿里控制數據，將有助終止壟斷的情況。據了解，新公司暫時由阿里的團隊營運，消息形容，這已是「幫了阿里一把」。

據《路透》早前報道指，螞蟻集團將與多間有政府背景的企業合資成立信用評分公司，以共享消費者數據，該評分公司最快10月成立，將處理螞蟻集團所擁有的逾10億消費者數據。

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