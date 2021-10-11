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前財庫局長劉怡翔據報獲邀任平安壹賬通董事長　申請待金管局審批
2021-10-11
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劉怡翔平安壹賬通中國平安財庫局
前財庫局長劉怡翔據報獲邀任平安壹賬通董事長　申請待金管局審批
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前財庫局局長劉怡翔據報獲邀任平安壹賬通董事長。（資料圖片）

中國平安（2318）旗下本地虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB），據報擬邀請財庫局前局長劉怡翔出任非執行董事長一職，接替年底退休的葉迪奇，有關董事委任的申請，已呈交金管局並等候審批中。

《信報》引述消息報道，據公司註冊處資料，劉怡翔早於8月中起，已獲委任為平保轄下壹賬通金融科技（香港）董事並擔任主席，而在美國上市的同集團姊妹機構壹賬通金融科技，則持有PAOB。

PAOB董事長職務屬於非執行性質

報道指，PAOB董事長的職務屬於非執行性質，且劉怡翔已離開金管局崗位多年，市場上亦有不少前財金高官退休後出任虛銀、FinTech相關公司的執行與非執行職位，故相關情況並非特殊。

劉怡翔現年71歲，於1979年加入政府擔任政務主任，曾於1993至2012年間先後出任金管局助理總裁及按揭證券公司總裁。於2013年出任財經事務及庫務局副局長，並於2017年政府換屆時擔任財庫局局長一職。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/前財庫局局長劉怡翔據報獲邀任平安壹賬通董事長　申請待金管局審批-288204
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