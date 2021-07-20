嚴厲懲罰｜滴滴恐遭巨額罰款 或被迫退市

滴滴出行上月底在美國掛牌，惟上市不足一周，即成國家互聯網信息辦公室調查，並要求其應用程式下架至今，據外電引述消息指，內地正考慮嚴懲滴滴，甚至作出史無前例的處罰(unprecedented penalty)，包括巨額罰款、暫停某些業務、由國有資本介入，甚至可能迫使滴滴出行從美國退市或撤回上市，但未知如何實現有關罰則。

外電引述消息指，是次滴滴出行的罰款金額，料較阿里巴巴(9988)早前因涉及違返反壟斷法而被罰的有史以來高達逾182億元人民幣罰款更加嚴厲。滴滴出行或遭嚴厲處罰消息傳出後，美股開市前其盤前股價現挫逾4.5%，報10.99美元。

滴滴於6月底在美國掛牌上市，每股定價14美元，集資約44億美元。上市僅數日後，內地網信辦宣布對其啟動調查，並通知應用商店下架其App，網信辦、國安部等7部門上周五更進駐滴滴，展開網絡安全審查。

報道指，內地監管部門大致上支持滴滴上市集資，但4月起已表達對其赴美上市潛在的數據安全風險的擔憂，包括曾經公布過政府機關工作人員的叫車路線等數據，故敦促其上市前需首先解決有關問題，或可選擇於內地或香港上市。知情人士續指，雖然監管當局並沒有明確提出禁止滴滴在美上市，但是他們確信滴滴已經明白政府的用意。