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國務院智庫據報與多間內房及銀行開會　佳兆業傳尋求外部協助
1 小時前
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國務院智庫內房佳兆業世茂集團融創中國萬科碧桂園中海外華潤置地
國務院智庫據報與多間內房及銀行開會　佳兆業傳尋求外部協助
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佳兆業傳尋求外部協助。（資料圖片）

《路透》引述知情人士報道，內地國務院智庫與多家房地產開發商和銀行在深圳舉行了會議。

據報，面對資金流動性困難的佳兆業（1638）在會上指出，需要外部的協助，並籲國企出手助其改善流動性。報道指，佳兆業要求多家銀行適當延長貸款，並呼籲國營企業藉著收購項目與戰略投資，協助其改善流動性。

內房股全線插水　沽壓大增

受消息影響，內房股沽壓大增。截至中午12時50分，世茂集團（813）插8.18%，報8.87元，暫錄四連跌；碧桂園（2007）降3.4%，報6.82元；萬科（2202）走低2.09%，報17.84元；融創中國（1918）跌1.58%，報13.68元；。中海外（688）下滑1.08%；華潤置地（1109）跌0.52%。

消息人士稱，參加周一會議的包括萬科、佳兆業、平安銀行、中信銀行（998）、建設銀行（939）以及中鐵信託等。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/國務院智庫據報與多間內房及銀行開會　佳兆業傳尋求外部協助-292213
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