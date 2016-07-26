國務院智庫據報與多間內房及銀行開會 佳兆業傳尋求外部協助

《路透》引述知情人士報道，內地國務院智庫與多家房地產開發商和銀行在深圳舉行了會議。

據報，面對資金流動性困難的佳兆業（1638）在會上指出，需要外部的協助，並籲國企出手助其改善流動性。報道指，佳兆業要求多家銀行適當延長貸款，並呼籲國營企業藉著收購項目與戰略投資，協助其改善流動性。

內房股全線插水 沽壓大增

受消息影響，內房股沽壓大增。截至中午12時50分，世茂集團（813）插8.18%，報8.87元，暫錄四連跌；碧桂園（2007）降3.4%，報6.82元；萬科（2202）走低2.09%，報17.84元；融創中國（1918）跌1.58%，報13.68元；。中海外（688）下滑1.08%；華潤置地（1109）跌0.52%。

消息人士稱，參加周一會議的包括萬科、佳兆業、平安銀行、中信銀行（998）、建設銀行（939）以及中鐵信託等。

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