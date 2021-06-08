大班王冬勝榮休 調整策略 滙豐亞太首現雙CEO

重│心│轉│移

今年已年屆70歲的滙豐「大班」王冬勝終於落實退休，而滙豐控股(005)昨亦宣布其接班人，更罕有地同時委任廖宜建及Surendra Rosha二人出任滙豐亞太區聯席行政總裁(CEO)，為該職位首次出現雙行政總裁，即日生效，相信此舉是配合該集團將發展重心轉移亞太區的決心。此前，兩人分別任職滙豐亞太區環球銀行業務主管和滙豐印度行政總裁。

廖宜建及Surendra Rosha亦同時晉升為集團執行董事，並加入香港上海滙豐銀行董事會出任執董，直接向集團行政總裁祈耀年匯報，及成為集團執行委員會成員。兩人將常駐香港共同管理滙豐亞太區業務實體，及共同主理區內各市場。

王冬勝任上海滙豐銀行非執行主席

王冬勝亦另有「重任」，他將獲委任為香港上海滙豐銀行非執行主席，接替退任的滙控非執行董事的查史美倫。並將擔任滙控主席杜嘉祺及祈耀年的顧問，即時生效。

於2005年「過檔」滙豐的王冬勝，在該行亦已度過16個寒暑、並於2010年2月升任滙豐亞太區行政總裁至今已11年，是首名華人出任此職位。他在致亞洲全體員工信函中表示，與兩名接班人在過去多年合作無間，從今年將一起擔任滙豐亞太區的領導責任。「感謝滙豐於過去11年來給予我的機會、支持與信任，能夠與你們共事是我的榮幸，並對我們一起建立的成績感到驕傲。」

廖宜建為華人政務司廖本懷之子

廖宜建現年48歲，為香港首位華人政務司廖本懷之子，早於1997年加入滙豐，2005年任滙豐中國地區司庫，2013年底任滙豐中國環球銀行及資本市場總監，2015年4月任滙豐中國行長兼行政總裁，去年4月被任命為滙豐亞太區環球銀行業務主管。Surendra Rosha現年50多歲，1991年加入滙豐，曾從事外匯交易、企業財資銷售等工作。

祈耀年指，滙豐將於未來5年投資60億美元(約468億港元)加強亞洲布局，隨著集團亞洲增長策略推進至下一階段，兩位聯席行政總裁將扮演重要領導角色。他又表示，兩人均為資深銀行家，並相識多年，同樣有尋求業務增長的決心，相信二人可以繼續負責執行集團早前定下的策略。

祈耀年又指，集團沒有為員工硬性定下退休年齡，退休為王冬勝個人決定。而留任滙豐非執行主席的王冬勝，將續居於山頂中峽道19號滙豐銀行「大班屋」。

廖宜建及Surendra Rosha發表聯合聲明指，能夠在這關鍵時刻接任亞太區聯席行政總裁，實在感到興奮。將協助客戶掌握區內以至環球發展機遇的經驗和優勢，成為亞太區個人及企業實現增長的最佳夥伴。

此外，Hitendra Dave即日起出任滙豐印度臨時行政總裁，將於通過監管審批後獲得正式委任；廖宜建繼任人，將適時公布。滙控昨日收市報48.7元，升0.3%，成交10億元，今年以來暫累升近兩成。



港股連跌4日 29000點拉鋸

港股昨高開低走，一度重上29,000關，曾挫303點，低見28,615點，午後大部分時間維持逾百點跌幅，恒生指數收報28,787點，減130點或0.5%，連跌4日。大市全日成交額1,444億元。國企股指數收10,748點，下滑57點或0.5%。恒生科技指數收8,042點，挫52點或0.7%。

萬洲國際(288)擬斥近150億元回購股份，回購價每股7.8元，該股今早復牌，收市升7.7%或0.525元，報7.33元，成交額13.54億元，為表現最好藍籌。吉利汽車(175)插5.2%或1.15元，收報21.1元，成交額27.8億元，藍籌表現最差。



澳門再收緊出入境措施 賭股普挫

澳門政府再收緊來往廣東的出入境措施，今日上午10時起，所有往返廣東與澳門的人士，須持有48小時內的核酸檢測陰性報告。濠賭股普挫，金沙中國(1928)跌1.9%，收33.7元；銀河娛樂(027)降2.1%，收62.35元；永利澳門(1128)瀉1.8%，收13.08元；美高梅中國(2282)挫3.4%，收11.9元；澳博控股(880)跌2.4%，收8.71元。



時代天使今截止 孖展超購828倍

另外，大熱新股時代天使(6699)昨日截孖展認購，今日中午截止認購，綜合券商資料，孖展認購額逾2,413億元，較公開集資額2.91億元，超額認購逾828倍。該股一手200股，入場費約34,948元，為歷來入場費最貴新股。下周二公布招股結果，翌日在港交所(388)掛牌。