恒大債務風波｜中秋後三筆票息到期 住建部「預告」停付 滙豐持倉16億元

受債務問題困擾的中國恒大（3333），中秋後或將迎來年內首個關鍵時刻。據《彭博》數據顯示，恒大於月內將有三筆票息到期，分別是2022年到期的美元債，票面息率8.25厘，於23日須支付8353萬美元（約6.52億港元）利息；2025年到期的人民幣債，票面息率5.8厘，同樣於23日支付2.32億元人民幣利息。

月內至少需支付逾12億港元利息

至於下周三（29日），另一筆2024年到期、票面息率9.5厘的美元債須支付利息，涉及金額4517萬美元（約3.52億港元），可見月內已至少需要支付逾12億港元的利息。

若果恒大可以支付該筆票息，或許能重建市場對集團的信心，不過《彭博》早前已引述知情人士「預告」，住建部已告知主要債權銀行，恒大將暫停支付貸款利息；或意味著恒大距離債務重組的方向更近一步。

滙豐持倉逾16億港元

一旦恒大爆煲，除了影響內地經濟外，一眾持有恒大債券的投行亦首當其衝。《彭博》綜合截止今年6月底的數據，顯示總部位於倫敦、專注於購買新興市場債券的資產管理公司Ashmore Group Plc，持倉量達4.33億美元（約33億港元）。

其他的投外包括貝萊德則持有3.85億美元（約30.03億港元）；瑞銀持有2.75億美元（約21.45億元）；滙豐（005）則持有2.06億美元（約16.07億港元）。不過值得留意的是，貝萊德、瑞銀以及滙豐，大多是通過側重投資較高風險新興市場或亞洲信用債的工具所持有，不排除持倉規模已出現變化。

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