恒大債務風波｜恒大再有三隻美元債利息今到期 涉資逾11億元

中國恒大（3333）陷債務危機，《日經新聞》引述Refinitiv統計數據報道，恒大在今日（11日）有3隻美元債的利息到期，分別為2022年4月到息、2023年4月到期、2024年到期美元債，料涉及利息合共約1.48億美元（約11.52億港元）需要支付。

此外，恒大上月有兩隻離岸債券未能如期償還利息，寛限期將於本月底到期，如屆時仍未找數便告違約。同時，由恒大擔保的2.6億美元債（約20.28億港元），亦於上周五過了寬限期，不過市場並未傳出本金已償付的消息。

《彭博》報道，一批持有合計25億美元（約195億港元）恒大離岸債券的持有人，早前僱用投行Moelis & Co及律師事務所Kirkland & Ellis為顧問，制定應急計劃，擔心一旦恒大倒閉，該公司或出售他們指望用於抵債的資產。

恒大今年有10隻債券利息需兌付 涉資42.45億元

據《彭博》數據顯示，恒大今年有10隻債券的利息需要兌付，分別為9隻美元債及1隻境內債，涉及金額合共約5.7億美元（約42.45億港元）。

此前有外電引述知情人士稱，為防範潛在的風險外溢，內地金融監管機構近期發出指示，要求恒大盡力避免美元債剛性違約。但目前沒有跡象表明，監管機構為恒大債券兌付，提供了任何形式的財務支持。

同時為確保如期交樓，據悉內地各地方政府，已針對恒大項目設立資金託管專戶，集中管理相關資金。但這令人質疑恒大能否動用資金，支付餘下到期的美元債利息。而一旦債券利息在30日寬限期後如仍未支付，將會做成交叉違約，即是餘下未到期的債券會即時違約。

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