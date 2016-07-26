恒大債務風波｜許家印問候員工兼送中秋祝福 堅信能盡快走出至暗時刻（附家書全文）

中國恒大（3333）主席許家印於中秋向恒大全體員工發布全員信，感謝員工的辛苦付出，並向員工家屬致敬，又指出全力以赴履行好社會責任，堅信集團能走出至暗時刻。

許家印於信中指，通過各級領導和全體員工的共同努力，堅信恒大一定能盡快走出至暗時刻，加快推進全面復工復產，實現「保交樓」目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷，又指要更加緊密團結，全力以赴履行好社會責任。

恒大系部分轉跌，截至早上10時55分，中國恒大插3.07%，報2.21元，恒大地產（6666）升2.45%，報4.18元，恒大汽車（708）插5.52%，報2.74元。

以下是引述內媒《財聯社》許家印家書全文：

各級領導、各位同事：

值此中秋佳節，我衷心祝願你們及家人節日快樂、闔家安康！向仍然奮戰在覆工覆產第一線的全體員工致以最誠摯的問候！

當前，公司遇到了前所未有的巨大困難，全體恒大員工都經受著從未有過的嚴峻挑戰。各級領導排除萬難、身先士卒、沒日沒夜，是保障公司大局穩定的中流砥柱。在這里，我向大家致以最真誠的感謝，向支持你們、默默承受了巨大犧牲的家人致以最崇高的敬意！

一直以來，我為公司擁有一支忠心耿耿、任勞任怨、不計得失的恒大鐵軍，感到無比自豪。我堅信，恒大人永不服輸、越挫越強的精神，是我們戰勝一切困難的力量之源！我更加堅信，通過各級領導和全體員工的共同努力、艱苦奮鬥，恒大一定能盡快走出至暗時刻，一定能加快推進全面覆工覆產，一定能實現“保交樓”的重大目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。

人心齊，泰山移！同事們，讓我們更加緊密團結起來，以百折不撓的勇氣，堅韌不拔的精神，全力以赴履行好我們的社會責任，共同創造美好的未來！

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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