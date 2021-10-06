新例在即 官媒點名質疑富途 監管伸手跨境券商

監│管│風│暴

內地監管之手延伸至跨境證券業！內地個人信息保護法將於下月1日起實施，官媒《人民日報》昨點名美國上市的富途控股及老虎證券等，質疑其個人信息收集及資金轉帳等。消息拖累富途及老虎在美股早段大瀉。

截至本港時間昨晚10時24分，富途曾瀉13.8%，報72.65美元；老虎則報8.04美元，挫22.5%。

《人民日報》發表文章指，隨《信息保護法》推出，提供港股及美股等交易服務的互聯網證券商將面臨新的考驗。該報記者實測開立富途帳號後，即使沒有境外銀行戶口，亦獲提供換匯指南以轉帳富途。



關注跨境轉帳 個人信息收集

報道強調，目前除了合格境內機構投資者(QDII)及滬港通機制外，未批准任何境內外機構開展為境內投資者參與境外證券交易提供服務的業務。

文章同時質疑個人信息在完成收集後的去向，指2019年7月由四部門委託、多部門成立的App違法違規收集使用個人信息專項治理工作組，已評估包括老虎證券、富途牛牛等App在個人信息收集使用方面存在問題且未公開有效聯繫方式，並被要求整改。

富途回應指，已於2018年按監管要求完成所有整改工作，會一直保持定期自審自查工作，主動與監管部門溝通，不斷提升對個人信息安全保護的意識和能力。



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