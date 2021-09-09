本港出口｜信保局料下半年企業索償率增加

香港出口信用保險局總監趙民忠表示，上半年企業信保索償率較預期低，相信與各國政府及時推出紓緩措施有關，惟隨著相關措施逐步取消，加上變種病毒令新冠肺炎疫情反覆、通脹、政治風險等因素，預計下半年索償率或會上升，但仍屬可控水平，不會大幅增加。

電子、運動成衣、家居用品出口表現佳

趙民忠稱，今年首八個月出口付運錄約25%的增長，表現較好的行業有電子、運動成衣、家居用品等，奢侈品則相對表現失色，惟近期已開始復甦。出口市場方面以內地、美國及歐洲為主。

他續稱，部分廠家反映就算「有單都未必有盈利」，原因包括航運價格及原材料成本近期均出現急升、貨櫃短缺問題等，預期短期內都難以紓緩，最快可能至明年農曆新年後，提高外貿違約風險，如買家取消訂單或賣家付運後未能收回款項。

信保局現時推出十項支援措施，如提供免費付貨前風險保障予受批核的買家、豁免所有保單年費、延長保費付款限期一個月等。趙民忠透露，中小企佔現時保單數目逾50%，局方希望可繼續為中小企提供支援。

趙民忠曾任職滙豐銀行香港工商金融主管，在滙豐工作長達35年，於今年3月退休。政府今年7月20日宣布委任為信保局總監，同月26日生效。信保局致力支援本港出口業，在疫情下推出各項支援措施，包括「百分百信用限額提升計劃」，已兩度延長至今年12月底，以及延長多項相關支援措施至明年6月底。