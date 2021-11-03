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海外樓市｜最快4年入籍！詳解澳洲新簽證如何「賣大包」
1 小時前
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BNO加拿大救生艇五眼聯盟澳洲優惠港人政策簽證永久居留澳洲護照入藉Wendy全球樓行
海外樓市｜最快4年入籍！詳解澳洲新簽證如何「賣大包」
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澳洲政府早前公布，將為港人設立新簽證分類渠道，讓港人有申請永久居留簽證的捷徑。(資料圖片)

繼英國BNO「5+1」及加拿大救生艇計劃後，「五眼聯盟」之一的澳洲終在「優惠港人政策」中有突破性的進展。澳洲政府早前公布，將會為港人設立一個全新簽證分類渠道「Hong Kong Stream」，讓持有大學畢業生或臨時工作簽證的港人，在澳洲居留或持有簽證一定年期後，便可申請「港版」永久居留簽證，最快路徑是以臨時技術短缺簽證接駁新簽證，4年可入籍但難度極高；相反以學生簽證入手門檻低得多，最快可6年入籍。有專家指，新政策無疑是「賣大包」，因為轉永居簽證是「四無要求」，即無工作、無工種、無配額限制、及無年收入要求。

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過往EOI(Expression of Interest)的計分要求極高，並享有永居資格的189技術移民獨立簽證(下稱189簽證)及191偏遠地區技術移民永久居留簽證(下稱191簽證)每年申請的配額競爭十分激烈，近日澳洲政府公布最新《2021年移民規例修訂(香港)法例》，將會為港人設立一個全新簽證分類渠道「Hong Kong Stream」的189及191簽證。

3類簽證可申永居 滿1年獲護照

申請轉換「港版」189及191簽證的申請者須是持有457臨時技術移民工作簽證(下稱457簽證)、482臨時技術短缺簽證(下稱482簽證)或485臨時畢業生簽證(下稱485簽證)的港人，並由2022年3月5日起，可以申請「港版」189及191簽證，前提是申請人需持有香港特區護照或BNO護照。

持有以上3種臨時簽證的港人須符合體檢和品格審查等「通用條件」，以及持有簽證4年內通常居住在澳洲三大主要城市即悉尼、墨爾本及布里斯本，可申請轉換「港版」189簽證，或在偏遠地區居住、工作及進修滿3年即可申請「港版」191簽證。

Smart2Go移民平台創辦人余偉龍表示，457簽證已於2017年停止申請，舊有的457簽證在當地居住一定年期後可轉189或191的永居簽證；至於申請482簽證則無年齡限制，但是難度是需要有提名資格僱主願意提名及擔保，並且受聘工種需要在技術短缺名單中，例如醫護、I.T.及信息及通訊技術或資訊通訊科技(ICT)等，但是簽證跟僱主擔保綑綁在一起，假如僱員被炒，就急需再找另一個僱主作擔保，當中或存在風險。

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澳洲政府為持有香港特區護照或BNO護照的港人，新設「Hong Kong Stream」簽證途徑。(資料圖片)

畢業生簽證「四無要求」有優勢

余偉龍指3種臨時簽證中以485簽證較有優勢，由於485是畢業生簽證，若現時才打算移民澳洲的港人可以「先讀書後移民」方案比較適合，先申請500留學生學生簽證報讀澳洲兩年制的CRICOS(Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students)課程，之後再銜接485簽證，可在偏遠地區居住滿3年，再銜接191簽證，所以最快是「2+3」年內取得永居。

他亦指，由485簽證申請轉換189及191簽證，澳洲政府是「四無要求」，即無工作、無工種、無配額限制、無年收入要求。

IELTS要求一併下降 付費可豁免

過去主申請人轉換簽證亦對英文水平有一定要求，申請485簽證IELTS整體分數需要6分，由485簽證轉換189或191簽證，IELTS整體分數需要7.5分至8分，現時對同行的配偶及子女的IELTS要求已下降至4.5分，如果繳付4,885澳元(約28,283港元)則可免英文試。

其實2020年7月香港推行「港版國安法」後，澳洲總理莫理遜(Scott Morrison)公布延長港人的畢業生和臨時工作簽證5年，更表示日後會有「永久居留的途徑」，當時並未公布任何具體條款，現相隔16個月後，有突破性進展，並公布一系列申請永居方法。

撰文︰Wendy全球樓行

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Smart2Go移民平台創辦人余偉龍表示，澳洲3種臨時簽證中，以485簽證較有優勢。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/海外樓市｜最快4年入籍！詳解澳洲新簽證如何「賣大包」-291621
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