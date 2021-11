海外樓市|最快4年入籍!詳解澳洲新簽證如何「賣大包」

繼英國BNO「5+1」及加拿大救生艇計劃後,「五眼聯盟」之一的澳洲終在「優惠港人政策」中有突破性的進展。澳洲政府早前公布,將會為港人設立一個全新簽證分類渠道「Hong Kong Stream」,讓持有大學畢業生或臨時工作簽證的港人,在澳洲居留或持有簽證一定年期後,便可申請「港版」永久居留簽證,最快路徑是以臨時技術短缺簽證接駁新簽證,4年可入籍但難度極高;相反以學生簽證入手門檻低得多,最快可6年入籍。有專家指,新政策無疑是「賣大包」,因為轉永居簽證是「四無要求」,即無工作、無工種、無配額限制、及無年收入要求。

過往EOI(Expression of Interest)的計分要求極高,並享有永居資格的189技術移民獨立簽證(下稱189簽證)及191偏遠地區技術移民永久居留簽證(下稱191簽證)每年申請的配額競爭十分激烈,近日澳洲政府公布最新《2021年移民規例修訂(香港)法例》,將會為港人設立一個全新簽證分類渠道「Hong Kong Stream」的189及191簽證。

3類簽證可申永居 滿1年獲護照

申請轉換「港版」189及191簽證的申請者須是持有457臨時技術移民工作簽證(下稱457簽證)、482臨時技術短缺簽證(下稱482簽證)或485臨時畢業生簽證(下稱485簽證)的港人,並由2022年3月5日起,可以申請「港版」189及191簽證,前提是申請人需持有香港特區護照或BNO護照。

持有以上3種臨時簽證的港人須符合體檢和品格審查等「通用條件」,以及持有簽證4年內通常居住在澳洲三大主要城市即悉尼、墨爾本及布里斯本,可申請轉換「港版」189簽證,或在偏遠地區居住、工作及進修滿3年即可申請「港版」191簽證。

Smart2Go移民平台創辦人余偉龍表示,457簽證已於2017年停止申請,舊有的457簽證在當地居住一定年期後可轉189或191的永居簽證;至於申請482簽證則無年齡限制,但是難度是需要有提名資格僱主願意提名及擔保,並且受聘工種需要在技術短缺名單中,例如醫護、I.T.及信息及通訊技術或資訊通訊科技(ICT)等,但是簽證跟僱主擔保綑綁在一起,假如僱員被炒,就急需再找另一個僱主作擔保,當中或存在風險。

畢業生簽證「四無要求」有優勢

余偉龍指3種臨時簽證中以485簽證較有優勢,由於485是畢業生簽證,若現時才打算移民澳洲的港人可以「先讀書後移民」方案比較適合,先申請500留學生學生簽證報讀澳洲兩年制的CRICOS(Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students)課程,之後再銜接485簽證,可在偏遠地區居住滿3年,再銜接191簽證,所以最快是「2+3」年內取得永居。

他亦指,由485簽證申請轉換189及191簽證,澳洲政府是「四無要求」,即無工作、無工種、無配額限制、無年收入要求。

IELTS要求一併下降 付費可豁免

過去主申請人轉換簽證亦對英文水平有一定要求,申請485簽證IELTS整體分數需要6分,由485簽證轉換189或191簽證,IELTS整體分數需要7.5分至8分,現時對同行的配偶及子女的IELTS要求已下降至4.5分,如果繳付4,885澳元(約28,283港元)則可免英文試。

其實2020年7月香港推行「港版國安法」後,澳洲總理莫理遜(Scott Morrison)公布延長港人的畢業生和臨時工作簽證5年,更表示日後會有「永久居留的途徑」,當時並未公布任何具體條款,現相隔16個月後,有突破性進展,並公布一系列申請永居方法。

