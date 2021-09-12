港府下月擬通過禁電子煙條例 多國同封殺 思摩爾曾插水近兩成

全球多國擬禁電子煙產品，美國食品和藥物管理局（FDA）近日已拒絕94.6萬種相關電子煙產品，並禁止相關產品上市或銷售；加上本港亦料於10月底前通過禁止加熱煙及電子煙法案，令一眾煙草概念股普遍下插。

思摩爾（6969）承接上周五跌勢，今再跌破50天線，一度急挫18%，低見34.05元，最新跌逾15.5%，報35.15元，成交額達13.03億元；中國波頓（3318）瀉13.41%，報3.55元；華寶國際（336）則升1.09%，報17.1元。

電子煙公司股價齊插水

思摩爾大客、美國上市的霧芯科技（美：RLX）上周五大插16.8%，美國電子煙分銷商Kaival Brands Innovations（美：KAVL）股價更暴跌46.3%。

食物及衞生局局長陳肇始早前指出，加熱煙釋出的尼古丁水平及成癮程度均與傳統香煙相若，目前沒有證據支持加熱煙的危害較傳統煙少，重申港府希望全面禁止出售電子煙及加熱煙，期望於本屆立法會會期10月底完結前通過相關條例草案。

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