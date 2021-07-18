Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
港股收市｜港股挫514點 再下試牛熊線
1 小時前
#Hashtags
港股牛熊線騰訊阿里巴巴美團港股通
港股收市｜港股挫514點 再下試牛熊線
news-images
恒指250天線現處27,162點，距現價只有327點。(中通社)

外圍回吐，港股不跟升卻跟跌，恒生指數今日低見27,397點，曾挫607點，收市仍跌514點或1.8%，報27,489點，俗稱牛熊分界線的250天線現處27,162點，距現價只有327點；國企股指數報9,958點，失194點或1.9%；科技股成最大跌市源頭，恒生科技指數大跑輸走低182點或2.4%，報7,431點，連跌3日累挫3.1%。大市主板成交額1,429億元，大市沽空率14.2%，盈富基金(2800)連續12個交易日沽空額逾10億元，今日錄15.6億元，沽空率42.9%。

ATM沽壓重，美團(3690)瀉5%，至276.2元收市，成表現最差藍籌；阿里巴巴(9988)走低3.2%，報202.6元；騰訊控股(700)跌2.6%，至549.5元，三股合共拖低大市254點或一半跌幅。

內地投資者跟勢沽未見撈貨，滬深港股通合共錄逾17.8億元淨走資，當中上海走資6.7億元，深圳淨流出11.1億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/港股收市｜港股挫514點-再下試牛熊線-276473
#Hashtags
港股牛熊線騰訊阿里巴巴美團港股通
Am730

暑假租賃旺季｜內地大學生人未到港 已率先搶盤

樓市故事｜《納米無明火》惹熱話 話你知係咩盤！

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
暑假租賃旺季｜內地大學生人未到港 已率先搶盤
Am730
Am730
樓市故事｜《納米無明火》惹熱話 話你知係咩盤！
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多