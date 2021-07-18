港股收市｜港股挫514點 再下試牛熊線

外圍回吐，港股不跟升卻跟跌，恒生指數今日低見27,397點，曾挫607點，收市仍跌514點或1.8%，報27,489點，俗稱牛熊分界線的250天線現處27,162點，距現價只有327點；國企股指數報9,958點，失194點或1.9%；科技股成最大跌市源頭，恒生科技指數大跑輸走低182點或2.4%，報7,431點，連跌3日累挫3.1%。大市主板成交額1,429億元，大市沽空率14.2%，盈富基金(2800)連續12個交易日沽空額逾10億元，今日錄15.6億元，沽空率42.9%。

ATM沽壓重，美團(3690)瀉5%，至276.2元收市，成表現最差藍籌；阿里巴巴(9988)走低3.2%，報202.6元；騰訊控股(700)跌2.6%，至549.5元，三股合共拖低大市254點或一半跌幅。

內地投資者跟勢沽未見撈貨，滬深港股通合共錄逾17.8億元淨走資，當中上海走資6.7億元，深圳淨流出11.1億元。