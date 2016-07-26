獅王放榜｜滙控中期多賺2.7倍 派息7美仙

滙豐控股(005)指，截至今年6月底中期純利72.76億美元(約567.5億港元)，按年飆升2.7倍，列帳基準除稅前盈利108.39億美元，漲1.5倍，較市場預期上限為佳，中期息每股派0.07美元，遜預期。該股現報43.6元，升1.3%或0.55元。

行政總裁祈耀年指，業績反映主要市場已回復增長，在預期信貸損失準備撥回助力下，上半年所有地區均錄得盈利。貸款渠道於第二季開始推動業務增長，故進一步加強相關渠道，亦能夠支持派付中期股息。

期內列帳基準預期信貸損失錄得撥回淨額7億美元，去年同期提撥69億美元，反映經濟前景好轉。至於平均有形股本回報9.4%，按年多5.6個百分點；普通股權一級資本比率為15.6%，較去年底跌0.3個百分點。

該股指，儘管收入前景持續不利，特別是定息產品市場，加上利率低企以及新冠肺炎疫情影響，無抵押個人貸款及商業貸款仍然出現增長跡象，料全年貸款有中單位數增長，隨續削減風險加權資產，預料前述增長終會導致風險加權資產錄得低單位數增長。另外，預期今年預期信貸損失準備將遠低於平均貸款30至40個基點的中期目標範圍，全年並有可能錄得撥回淨額。各國/地區疫後恢復速度各有不同，加上政府縮減支援措施，以及新病毒株考驗疫苗接種計劃的成效，令不明朗因素持續。因應此項不明朗因素，去年增撥的第一級及第二級預期信貸損失準備中，於今年6月底仍保留約24億美元作相關用途。

由於維持雄厚資本實力，具備優勢取得資金增長及提高資本回報，以及多個市場的經濟前景及經營環境改善，預期今年股息派付比率將過渡至列帳基準每股普通股盈利40%至55%的目標範圍。