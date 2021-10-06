監管風暴｜官媒質疑個人訊息收集 富途老虎急瀉

中華人民共和國個人信息保護法將於11月1日起實施，官媒《人民日報》發表文章稱隨著《信息保護法》推出，提供港股及美股等交易服務的互聯網證券商將面臨新的考驗。已於美國上市的富途控股及老虎證券在美股盤前曾跌逾10%。

富途曾報72.1美元，瀉14.5%或12.18元；老虎則報8.88美元，挫14.5%或1.5元。

報道指，《個人信息保護法》施行在即，立足於美港股市場的跨境互聯網券商再度走上風口浪尖。早在2019年7月，受中央網信辦、工信部、公安部、市場監管總局四部門委托，由全國信息安全標準化技術委員會、中國消費者協會、中國互聯網協會、中國網絡空間安全協會成立的APP違法違規收集使用個人信息專項治理工作組就發布通知，評估發現包括老虎證券、富途牛牛等APP在個人信息收集使用方面存在問題且未公開有效聯系方式，並被要求整改。

如今，富途及老虎已赴美上市，該保護法明確了個人信息跨境提供規則的背景下，內地公民的個人信息出境問題或將成為提供美股、港股等全球主要市場股票交易服務的互聯網券商將要面臨的新考驗。