科技轉型｜金管局5範疇推港金融科技發展 研究e-HKD

金管局公布「金融科技2025」策略，推動香港金融科技發展。包括全面推展銀行數碼化、加深央行數碼貨幣研究、發揮數據基建潛能、擴展金融科技人才庫，以及善用資源政策支持發展五大範疇發展。

金管局指，將推出金融科技應用評估，檢視銀行現時及未來數年内採用金融科技情況，找出未被廣泛採納而需要該局提供協助的金融科技業務領域或具體科技類別。同時，該局續發布更多監管指引，便利銀行採用創新科技，並會身體力行，透過先進科技將銀行監管過程數碼化。

金管局亦會深入研究，為香港在發行批發及零售層面央行數碼貨幣，加強準備。除致力研究批發層面的央行數碼貨幣外，該局正與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作，研究零售層面的央行數碼貨幣，稍後開始研究本地零售港元數碼貨幣(e-HKD)，以探討其用例、優點及相關風險。續與中國人民銀行合作，就數字人民幣(e-CNY)在港進行技術測試，為本港和內地居民提供便捷的跨境支付服務。

此外，金管局會提升香港現有的數據基建，並建立新基建，包括「商業數據通」、企業版「智方便」和「區塊鏈共用信貸資料平台」，在取得數據所有者同意的前提下，促進數據共享。

金管局亦計劃與多個策略夥伴合作，推出多項措施，培育更多學生和銀行從業員成爲全面的金融科技專才；聯同業界各主要持分者成立「金融科技跨界別協調小組」，制定有利政策，支持香港金融科技生態發展。

最終，該局續籌備「香港增長組合」，以鞏固本港作爲金融、商貿和創科中心的地位；提升「金融科技監管沙盒」，探討為合資格金融科技項目提供資助的可行性，並會適時公布策略下有關措施的更多細節。

金管局總裁余偉文指，策略旨在鼓勵金融業界於2025年前全面應用金融科技，並提供合理、高效的金融服務，惠及香港市民及整體經濟。他又指，後疫情時代，金融科技將會是金融業增長的主要引擎，而現時正是最佳時刻，加大發展金融科技的力度，充分把握這些機遇。