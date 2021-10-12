華爾街日報︰中紀委據報正調查金融業與恒大、螞蟻等大型企業是否存不當關係

《華爾街日報》報道，針對監管企業方面是否存在疏漏，或與被監管對象過於親密，內地當局據報正對包括銀行、保險、證券業最高監管機構在內的主要金融機構進行調查。特別是與近期被重點整改的企業，如中國恒大 （3333） 、滴滴出行（美︰DIDI）及阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團，過從甚密的金融機構。

報道表示，從本月開始，中紀委將對25家國有金融單位辦公室進行調查，檢視貸款文件、投資及監管記錄，並要求回答有關如何與私營公司作出交易及決策。涉嫌參與不當交易人士或會受到正式調查，並可能遭受檢控，而任何被發現有不當行為的公司，將受處罰。

多間內地金融集團同受審查

消息人士指，金融集團對恒大的貸款將受到審查。而作為恒大主要貸款方之一的中信集團，目前正被調查。報道指，雖然內地一再對房地產貸款提出警告，但近年來中信已向恒大提供逾100億美元（約780億港元）貸款。其他如中國光大集團旗下的銀行、農行 （1288） 亦正接受審查。

另外，海航集團曾經大舉到海外併購，但去年破產。建行 （939） 向海航提供的貸款，預計將成為新一輪檢查的一部分。

調查對象還包括國壽 （02628） 及投資於螞蟻及滴滴的中國主權財富基金中投（CIC），據悉中投已成立一個辦公室配合調查。

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