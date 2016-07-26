補習天王林溢欣與創天傳承合組補習社 至少袋走5730萬元

去年由以Ken Sir呂宇健為首的炒樓教練團入主的創天傳承（8195）宣布，將與著名補習天王林溢欣合作，成立合資補習社「DEFINING EDUCATION」。

根據林溢欣服務協議，合約期為2021年12月1 起至2024年8月31日，期內將於學校提供針對香港中學文憑學生課程的教學服務；林溢欣為指定導師來教授該課程。

簽約合計至少袋走5730萬元

林溢欣將可獲分課程實際收取的學費總額的45%；簽約獎金共計2,590萬元；另外在44個月的合約期內，DEFINING EDUCATION須支付最多合共2,640萬元薪金，以聘請助理協助林溢欣提供服務；另須按收生情況須向林溢欣發放500萬元花紅。而林溢欣的服務公司須向DEFINING EDUCATION支付不少於500萬元廣告開支。

根據股東協議，林溢欣須於完成後認購屆時合資公司已發行股本之10%，其計劃於2021年10月1日完成。為向合資公司夥伴即林溢欣提供獎勵，其將有權在計劃於2022年10月1日進一步完成後將其於合資公司的股權增至合資公司屆時已發行股本的20%。於完成後，林溢欣將獲委任為總經理及合資公司董事會主席。