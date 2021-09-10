移民潮│調查：過去兩年逾46萬港人獲發BNO 移居首選英國

本港移民潮持續。財富管理公司瑞達國際表示，早前透過向英國護照署自由資訊(Freedom of Information)的查詢，得悉2019年及2020年期間，共超過46萬本BN(O)獲簽發，數目遠超之前三年的總和。BN(O)護照簽發的高峰期為2020年秋冬季，平均數量為每月5萬份。

公司指，當局統計數字與瑞達國際近期的調查結果一致，調查發現75%的本港理財顧問表示，過去12個月客戶查詢有關離岸投資和移居的數字有上升趨勢，當中客戶計劃移民的首選三大國家分別是：英國(91.7%)、加拿大(50%)和澳洲(41.7%)。

英國稅務複雜 移民須先作周詳計劃

瑞達國際(香港)行政總裁季彤指出，有意移民的港人必須在事前作出周詳的計劃，特別是英國，因為其稅務複雜，而且屬於高稅率的司法管轄區。審慎的理財規劃是必要的，有助減少沉重的稅務負擔，特別是在全球不同地區持有資產。

例如：英國的所得稅稅率最高可達45%、住宅物業的資本利得稅為28%，而其他應課稅資產的資本利得稅則為20%。此外，英國採用不同的稅務年度和法定居民身份測試，如果未能在抵達英國前至少一年開始規劃，稅務安排上會遇上問題。