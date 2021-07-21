買家可延期成交 免罰息 港銀停批恒大樓花按揭

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中國恒大集團(3333)債務危機繼續發酵，昨傳本港龍頭銀行滙豐銀行，已暫停為恒大位於香港未竣工樓盤買家，提供樓花按揭貸款申請，除滙豐外，據悉渣打銀行、中銀香港(2388)、東亞銀行(023)等其他銀行因應風險評估關係，拒絕接收其發展樓盤的樓花按揭申請。據報道，暫停恒大樓花按揭貸款只限新申請者。

恒大在港共有3個新盤出售，包括屬現樓、屯門掃管笏恆大．珺瓏灣1期；關鍵日期為今年第三季的恆大．珺瓏灣2期；以及位於長沙灣的恆大．睿峰，其關鍵日期為今年第四季，後兩個樓盤涉逾1,600伙，或受是次影響。

恒大回應查詢時指，有關該樓盤按揭批核問題，由指定財務公司提供，並有既定審批程序和要求處理，據悉，該公司近日並無對買家表示不批核按揭申請。恒大對於個別銀行做法，則不予置評，強調集團在港樓盤仍按原計劃進度進行，其中恆大．珺瓏灣近九成單位已售出，一期已陸續如期交樓，二期亦有信心如期於8月交樓，且集團與港多間銀行仍保持良好合作關係，不會對經營造成影響。對於受影響客戶，將視乎個別情況可申請延期成交日至收到成交通知書後60天，並豁免該60天罰息。

中原按揭董事總經理王美鳳指，今次有銀行暫停接受恒大樓盤樓花按揭申請，相信與發展商近月負面消息及有指其內地項目未獲批預售許可等消息影響，基於評估所涉及風險增加，在風險管理考慮上作出有關決定，相信只屬個別事件。事實上，由於樓花屬未落成樓宇項目，在銀行角度，承造樓花按揭屬於未有現樓作抵押品貸款，風險相對承造現樓按揭為高，故此銀行一向在確定接納新盤的樓花按揭前，會先進行風險評估，內部亦會設定其認可發展商。



王美鳳：不排除其他銀行跟隨

王美鳳續指，不排除其他銀行會跟隨，由於恒大旗下有關樓盤距離收樓期不遠，有相當部分客戶已完成即供按揭上會，而建築期客戶將於現樓階段才正式上會，是次情況主要影響近月以即供付款方法購入單位又或準備在樓花期上會的買家，由於發展商表示可讓客戶申請延期成交，建議受影響客戶可考慮延期交易或將即供轉為建築期付款方式，待物業落成現樓時上會。

恒大系股價續瀉 恒大汽車連跌8日

恒大系股價續跌，恒大昨先升後跌，收市報7.24元，挫1.8%，成交額5.8億元。恒大汽車(708)再瀉7.7%，收報13.2元，成交3.8億元，連跌8個交易日累瀉約52%，市值累計蒸發逾1,377億元。

據內媒報道，指恒大汽車債務逾720億元人民幣，利息開支涉約27.4億元人民幣，去年虧損飆升至76.5億元人民幣。恒大曾指同步研發15款車型，3至5年內總產能為年產100萬輛，報道又稱，「造車本身就是燒錢項目」，目前其財務狀況可謂「危如累卵」，認為日前廣發銀行申請凍結恒大1.32億元民幣資金事件，是將包括恒大汽車在內的同系公司推上風口浪尖。恒大汽車正處於巨額資金投入，又未推出量產車型，新能源汽車業務不是「勝敗」問題，而是關乎其生死。



愛美客擬在港上市籌234億

外電引述消息指，深圳上市的愛美客計劃今年在香港上市，集資20億至30億美元(約156億至234億港元)，並已選擇中金及摩根大通安排上市事宜，最快本月向港交所(388)遞交上市申請，中國證監會已接獲其境外首次公開發股的材料。

該公司早前表示擬發行的H股股數不超過發行後總股本的15%。昨日收報799元人民幣，升3.8%。今年首季純利1.7億元人民幣，漲近3倍；營業額2.5億元人民幣，多2.2倍，因新冠肺炎疫情對醫療美容消費的影響已消除。