名古屋咬金牌市長餘波未了 被指責任未明減薪議案遭否決

在東京奧運期間，因為咬運動員獲得的金牌，而遭到非議的名古屋市長河村隆之，繼續餘波未了。他早前提出以扣減3個月的人工謝罪，但議案今日(8日)在名古屋市議會遭到否決，河村雖然向市議會表明已「真誠反省」但是議會認為「責任未明」否決。

河村隆之在今日的市議會總務委員會上，提出為承擔責任而將自己3個月約150萬日圓（約10.4萬港元）的薪酬扣減。然而議會對河村是否真誠道歉等提出質疑。

名古屋市議會中，大多數為與河村對立的自民黨成員，在今日的會議上指責河村沒有清晰地解釋作為行政首長的責任及其政治責任，又指河村在沒有向議會交代就提出減薪的議案，故此其減薪議案。

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