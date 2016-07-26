巴西阿根廷繼續徵召英超兵

月初因為巴西衞生部門派員闖球場，帶走4名阿根廷球員之後，巴西與阿根廷國家隊繼續無視英超球隊拒絕派兵的聲明，繼巴西日前徵召8個在英超效力的球員之後，阿根廷昨日(27日)亦宣有徵召3名英超球員入伍以準備10月的世界盃南美洲區外圍賽。

巴西衞生部門夥同警方在月初派人走入球場，帶走4名聲稱未有申報於過14日去過英國，而未完成隔離的阿根廷球員，事件導致比賽被腰斬，國際足協仍在調查事件。之後巴西更與其他南美球隊，向國際足協投訴，要求將多支英超球隊的南美球員停賽5日，以反對英超拒絕放人，不過國際足協最終未有對球員作懲處，但已要求英國當局放寬球員的防疫限制。

由於英國目前仍將巴西及阿根廷列入限制入境的紅色名單，從相關地區抵英人士需要進行至少10日的隔離，這亦是英超球會拒放人的理據。

英國未接受國際足協要求豁免球員隔離

而英國方面在未有承諾會對球員豁免之下，巴西及阿根廷則繼續徵召英超兵入伍。阿根廷會於10月8至15日，與巴拉圭、烏拉圭及秘魯進行世界盃南美洲區外圍賽，而巴西則會對委內瑞拉、哥倫比亞及烏拉圭。當中阿根廷的3名英超兵，阿士東維拉門將達美安馬天尼斯、熱刺的盧施素及基斯甸羅美路都是對巴西比賽被指「瞞報」的球員。

維拉及熱刺上月已表示，無法阻止相關的阿根廷球員到國家隊報到，並已確定他們將因此至少缺陣一場聯賽。