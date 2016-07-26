東京奧運︱伍家朗0:2不敵危地馬拉選手 被問戰衣事件心情：話冇影響就假嘅

因戰衣問題被民建聯穆家駿批評，捲入球衣風波的港隊羽毛球手伍家朗，今日(28日)再次在男單分組賽上陣。換上印有區旗的新球衣，伍家朗面對球衣上沒有危地馬拉國旗的科頓（Kevin Cordon），最終以0:2的局數不敵科頓，無緣晉級淘汰賽。

面對世界排名只有59的科頓，伍家朗開局發揮欠理想，先一度被對手將比分拉開至3:6，雖然伍家朗之後追平，但是在雙方打至12平手時，伍家朗又再次被對手拉開比分，至落後14:19，之後雖然伍家朗追至20平手打「刁時」，但仍以20:22先失一局。

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在第二局，排名高很多的伍家朗採取主動，3次領先對手。不過之後科頓在3:3後連取2分反先，其後更擴大領先至8:4。打法受制對手的伍家朗曾再度追近至9:8，不過科頓又很快將比分拉開，並領先至16:9。雖然伍家朗力追，但是仍落後至13:20，最後科頓未浪費7個比賽分，以21:13再贏一局。

世界排名59 超水準表現獲出線資格

科頓與伍家朗之前同樣擊敗過墨西哥的對手，故此科頓獲勝之後，成功取得分組出線的資格。

伍家朗賽後被問到關於球衣問題有沒有影響表現，他說：「話冇影響就假嘅」。他指自己在這幾日有盡量調整心情。對於自己今場表現有點失望，承認自己今日的發揮欠理想，而對手則是發揮到超水準，故此有較大落差。不過伍家朗又指，今場的表現都是自己心態問題較多。

拒回應穆家駿應否道歉：希望關注運動員表現

伍家朗被問到有甚麼可以向香港人講，伍表示自己一直都有收到香港人的支持，並一直收到市民加油的訊息，他指對這些訊息感到窩心，因此想多謝支持他的香港人。至於有關穆家駿是否要道歉，伍家朗表示不想回應，但希望大家在運動會上應關注運動員的表現，而不是其他事情上。

關於贊助問題，伍家朗表示因為仍處於比賽中，故想先專心比賽，之後才作決定。

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