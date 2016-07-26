東京奧運︱港產飛魚力爭佳績 何詩蓓出戰3項個人賽

在港出生的何詩蓓，2015年游出符合奧運A標成績參與里約奧運，是首位達到奧運A標成績取得奧運入場券的香港泳手。何詩蓓今屆更接連在女子50、100及200米自由泳項目，取得達到奧運A標的成績。

在新冠疫情下，國際泳聯自去年1月起已沒有泳賽，而最後的一個國際泳賽上，何詩蓓在北京舉行的國際泳聯系列賽女子100米自由泳決賽，力克兩名2012年分別獲得奧運金牌及銀牌的荷蘭泳手奪得冠軍。在女子200米自由泳，何詩蓓亦僅負於中國的楊浚瑄得亞軍。

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歐鎧淳成首位四戰奧運泳將

與何詩蓓一樣，同樣達到奧運A標的還有歐鎧淳，今屆已經是第四次參與奧運的歐鎧淳，上屆里約奧運未能參與個人項目，僅與隊友們出戰接力賽。不過於2019年，歐鎧淳在女子100米背泳取得1分00秒22的成績，成為另一位達到奧運A標的泳手，也是首位四度出戰奧運的香港游泳運動員。

何甄陶趕上奧運尾班車

今屆奧運的唯一本港男泳手何甄陶，於今年6月體院舉行的長池泳賽，在男子50米自由泳游出21秒92的成績，既打破香港紀錄之餘，亦達到奧運A標成績取得奧運入場券。是首位以達到奧運A標成績參賽的本港男泳手。

除個人項目，何詩蓓與歐鎧淳亦將會與港隊隊友譚凱琳、楊珍美、鄭莉梅、黃筠陶、何南慧將會挑選最佳陣容出戰女子4x100米、4x200米自由泳接力，以及女子4x100米混合泳接力項目。