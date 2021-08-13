東京奧運︱百一欄金牌得主搭錯車差點錯過比賽 日女義助奪金獲邀訪牙買加

在男子110米欄奪得金牌的牙買加跑手Hansle Parchment，在返國後接受傳媒訪問時透露，他本來有機會因為上錯接駁巴士而錯過準決賽的熱身，但獲得一位熱心的女義工協助，令他最終趕及回田徑場，並且取得第2名晉級決賽，最終更贏得金牌。牙買加旅遊局表示，想邀請那位熱心女義工到訪牙買加。

Hansle Parchment在110米欄力壓美國荷路維（Grant Holloway）奪金，他向記者透露自己的奪金過程獲得了一位日本女義工的幫助。Parchment表示，在8月4日的準決賽，他上錯了接駁巴士，去了與田徑場相反方向的游泳館，Parchment指自己若返回選手村會趕不及為準決賽熱身，而這時就獲得一個女義工向他提供的士車費，令他可以趕及為準決賽熱身。

Parchment贏金牌後返泳館找女義工

Parchment在之後一日贏得金牌，他於是返回游泳館並向協助過他的那位女義工送上自己的外套，Parchment向義工表示：「我贏了，感謝你的協助，我把車資還給你。」Parchment之後與義工合照，並將影片放上Instagram，有網友表示很溫暖的故事。

牙買加的旅遊局局長Edmund Bartlett表示，感謝女義工的無私協助，又指牙買加會邀請女義工到該國旅行。

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