東京奧運｜中國首奪田項奧運金牌 美國變形俠醫得銀牌

東京奧運女子鉛球賽事，中國的鞏立姣以20米58交出個人最佳成績奪得金牌，是中國田賽項目於奧運獎牌零的突破。不過，其出色的表現亦不及美國對手、銀牌得主桑達絲搶鏡，事關她染了一頭綠髮，又戴上一個「變形俠醫」口罩，成了全場焦點。

第4次出戰奧運的鞏立姣，過去曾獲得過第4、銅牌和銀牌，她在今屆東京奧運發揮出超水準，3次投擲都超過20米，最後第5投更交出個人生涯最佳成績20米58，不但是中國在奧運首面田項金牌，亦是今屆賽事的第22金。

桑達絲；很多人期待我變身變形俠醫

不過，論焦點一定落在奪得銀牌的美國選手桑達絲身上。這名25歲選手於預賽時已戴上「小丑」面罩，加上將頭髮染成藍、綠色，因而在網路上掀起話題。周日決賽時，她又變成「變形俠醫」，投出19米79為美國贏得銀牌，而新西蘭選手亞當絲便以19米62獲得銅牌。

賽後桑達絲自言是故意變身：「我一開始是想歌頌小丑的，這樣可以做成一些話題。後來我知道很多人都很期待我變身變形俠醫，所以我決定轉變。」

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