東京奧運｜伍家朗IG感謝文吸逾29萬Like 女藝人粉粉留言打氣

被民建聯穆家駿「強烈譴責」球衣無區徽的港羽「一哥」伍家朗，昨日不敵危地馬拉選手科頓，於小組賽止步。他其後在社交平台IG分享感受，表示對支持者的鼓勵大感感動和窩心，知道自己並不孤單，又自嘲「或者有啲人就係注定就係做悲劇既(嘅)主角」，指一定會再企番起身，但需要一些時間。有關帖文發出後，馬上吸引網民點讚和打氣，截至中午，已吸引逾29萬人給Like。

在點讚的網民中，不乏女藝人留言支持，歐陽巧瑩(Tammy)稱：「你唔係悲劇嘅主角 你係主角 巴黎見(下一屆奧運) 加油呀！」；楊文蔚(Cecilia)則稱：「加油呀，It’s not the end!(這不是終點)」，李靜儀(Heidi)、陳潔玲(Christy)、倪晨曦（Elva）、鄺潔楹(Judy)等都有留言鼓勵。

至於網民的留言，大多鼓勵伍家朗「繼續努力」、稱「香港人撐你」、「以你為榮」、希望「下一場將有好成績」，更有網民的加油指「(伍家朗)點會係悲劇嘅主角，悲劇嘅主角仲潛緊水，你係香港嘅英雄就真。」

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