東京奧運｜加素當選奧委會運動員代表 以1888票膺票王

東京奧運會舉行期間，國際奧委會亦就4名運動員代表進行改選，其中西班牙籃球員加素（Pau Gasol）、意大利泳手柏歷堅妮（Federica Pellegrini）、日本劍手太田雄貴，以及波蘭女單車手（Maja Martyna Wloszczowska）當選。

國際奧委會在東京奧運期間，舉行運動員代表的改選，以選出4名運動員代表。在約30名獲提名的運動員中，加素獲最多的1,888票當選，而第2是Wloszczowska，得1,674票，至於柏歷堅妮以1,658票排第3，而太田雄貴得1,616票排第4。另外，獲提名的運動員，還包括中華台北羽毛球手周天成，他獲得609票。

任期至洛杉磯奧運

當選的4名代表，因為東奧延期令任期由以往8年改為7年，直至2024年洛杉磯奧運再改選。每屆夏季奧運都會選出4至5名運動員代表，而冬季奧運亦會選出2至3名代表，任期至再一屆的夏季或冬季奧運，即8年。

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