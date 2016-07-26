東京奧運｜另類獎牌榜聖馬力諾登頂 香港獎牌要花300億美金

東京奧運完滿閉幕，美國以39面金牌，以及總數113面獎牌，成為獎牌榜的大贏家，但若按照人口以及GDP計算的話，第一名將是小國聖馬力諾，而香港亦排第30位。

香港平均124.9萬人出一面獎牌

人口只得3.3萬人的聖馬力諾，今屆派出5名運動員，取得1銀2銅的成績，戰績當然未能與任何大國較量。若以人口比例計算，聖馬力諾平均1.1萬人就有1個獎牌，其次的是加勒比海國家百慕達，他們在女子三項鐵人中奪金，而全國人口僅6.4萬。至於擁有6面獎牌的香港，就排名30，平均約124.9萬人就有1面獎牌，而中國則在93個獎牌地區中排行78，印度則是敬陪末席，接近2億人才有1面獎牌。

至於以各地GDP與獎牌的比重計算，以金牌佔4分、銀牌2分、銅牌1分計算，聖馬力諾花在獎牌的GDP最低，只需約為4.1億美元，第2是田徑強國牙買加，只需花約6.7億美元，香港則排63，需花310.4億美元；而中國排80，需花523億美元。

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