東京奧運｜引運動心理學談球衣風波 伍家謙：打死都唔信冇影響

民建聯穆家駿早前在fb「強烈譴責」，出戰東京奧運的港隊羽毛球「一哥」伍家朗球衣無區徽，隨即引來熱議。穆家駿昨日就事件道歉，指自己是「一時情切」，「評論語氣有點過重」，而伍家朗昨日穿印有區旗的綠白戰衣出戰羽毛球奧運賽事，最終不敵危地馬拉的科頓。前無綫體育新聞王子伍家謙在fb談論運動心理學，並加上「家朗加油」的hashtag，不點名指伍家朗要在賽事期間出文回應欠缺事實基礎的指責，實為「荒天下之大謬」，強調如果說只是小事沒有影響的話，「打死我都唔信」。

伍家謙在帖文引用自己射罸球的例子，說明「習慣」會對運動員造成心理壓力和陰影，又舉例指籃球球星「字母哥」射罰球前要習慣耍套太極、「郵差馬龍」射罰球前要「口噏噏」，「球王」米高佐敦賽前餐單要一樣，鞋帶要自穿，強調有關習慣是讓人集中，一旦打亂，表面上雖無影響，但肯定會影響「極之微妙的比賽心理」，尤其在頂尖水平的運動競賽中，少許改變亦足以左右勝負，反問運動員「以年計的努力付諸東流」是無法補償。

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