東京奧運｜日本乒乓混雙挫中國奪金 水谷隼、伊藤美誠背後藏感人兄妹情

周一東京奧運，除了香港男子花劍代表張家朗為港贏得史上第2面奧運金牌值得鼓舞外，另一邊日本對中國的乒乓球混雙決賽，同樣賺人熱淚。日本的水谷隼、伊藤美誠以4:3擊敗中國組合許昕、劉詩雯，為東道主日本贏得首面乒乓球金牌，背後更有一段不為人知的動容故事。

周一東京奧運乒乓球混雙決賽，日本的水谷隼、伊藤美誠於落後兩局下，熱血反勝中國的許昕、劉詩雯奪金，完場一刻水谷隼開心得擁抱女拍檔伊藤美誠，雖然後者看似有點抗拒，但依然看得出十分激動。

水谷隼患眼疾需帶眼鏡比賽

不少網民都被帶著眼鏡的「怪叔叔」、32歲的水谷隼嚇一跳，事實上水谷隼早前患上眼疾，眼睛會畏光，在光線下無法看清楚乒乓球的動向，必須戴上特殊眼鏡才能應付節奏極高的比賽。

5年前水谷隼於里約奧運拿下男單銅牌，亦為日本贏下男團銀牌，但隨後他狀態下滑，本來已打算退休，不過作為隊中的老大哥，水谷隼便希望帶著從小認識的伊藤美誠出戰混雙賽事。他曾表示，伊藤美誠一定會為日本拿下奧運金牌，以她的年紀有三次挑戰的機會，想不到20歲的伊藤美誠今年便拿到日本首面乒乓球金牌，水谷隼亦會在今屆奧運後圓滿退役。

伊藤美誠視對方哥哥 夢想奧運奪金

更巧合的是，伊藤美誠4歲便開始在水谷隼父母當教練的乒乓球訓練中心訓練，亦經常到水谷隼家玩。伊藤早已視水谷為哥哥，最令人感動的是，伊藤於小學畢業紀念文集便已經寫下「希望取得奧運金牌」的夢想，今年能和大哥哥水谷隼一起圓夢，情節就像真人版日劇一樣。

不少網民都高呼要將這對如日劇般的劇情拍成電影，不過早於2017年《乒乓情人夢》中，水谷隼和伊藤美誠已經在劇中登場，前者以本人的身分演出伊藤美誠則是飾演一名高中生球員。或許在不久將來，水谷隼與伊藤美誠的故事將會成為電影。

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