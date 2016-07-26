東京奧運｜李慧詩勁敵率先睇 鍾天使領中國贏團體爭先賽金牌

東京奧運場地單車項目今日(2日)展開，首日中國率先在團體爭先賽奪金，並於首圈賽事創出世界紀錄時間，其中鍾天使的比賽狀態，足以威脅香港的李慧詩。

作為香港車手李慧詩勁敵的中國代表鍾天使，與鮑珊菊今日先在團體賽亮相。中國隊在預賽僅次德國以第2名晉級，在第一圈賽事力壓立陶宛，並造出31秒804的時間，創出新的世界紀錄。

在決賽，中國組合與德國爭冠軍，中國隊雖然未有再打破世界紀錄，但仍以31秒895，擊敗德國組合奪得金牌。另外，德國在女子團體追逐賽以破世界紀錄成績，晉級之後的賽事。

相關新聞：

東京奧運｜體操女王退賽美國仍奪金牌 意大利老牌選手13年終獲銀牌

東京奧運｜劉洋尤浩包辦金銀牌 憑高難度贏上屆冠軍

東京奧運｜王宗源謝思埸3米板輕鬆出線

東京奧運｜美鉛球選手頒獎台抗議 未知國際奧委會是否懲罰

東京奧運｜各國奪牌獎勵大比併！香港金牌張家朗獲750萬 菲律賓送樓+終身免費機票

東京奧運｜海外運動員上載選手村生活 警衞有禮耐心劍擊手印象難忘

東京奧運｜波多黎各女子100米欄奪金 力壓美國世界紀錄保持者