東京奧運｜李智凱鞍馬決賽奪銀 16年後神回應紀錄片《翻滾吧！男孩》

每次奧運總會令人動容，周日男子鞍馬決賽，苦練了19年鞍馬的中華台北選手李智凱終於圓夢贏得銀牌，亦是中華台北於體操的首面獎牌。李智凱由2005年拍攝體操紀錄片《翻滾吧！男孩》，到2021年終於奪銀，其生涯稱得上是一部電影。

於東京奧運鞍馬預賽排名第一的李智凱，賽前被視為獎牌大熱。這名從6歲便開始練習體操的中華台北選手，已經連贏2018至2019年多次世界盃金牌，他在周日決賽以高難度的「湯瑪士迴旋」，難度分6.7、執行分8.7取得15.4分，僅次於英國選手韋洛的15.583分獲得銀牌，奪下中華台北奧運體操史上首面獎牌。

寫下完美句號

李智凱這段奮鬥史恍如電影橋段，因為他在小學二年級時便演出紀錄片《翻滾吧！男孩》，他就是片中的體操小選手，記錄了他贏得全國競技體操錦標賽團體冠軍的故事。到了2015年，他再拍攝紀錄片《翻滾吧！男人》，描述他前往英國參加世錦賽，爭奪里約奧運參賽資格。

兩部紀錄片後，李智凱終於在奧運賽場贏得銀牌，其出色表現就如電影般傳奇，2005年在《翻滾吧！男孩》中，導演林育賢問李智凱：「你喜歡體操嗎？會一直練下去嗎？」後者回答：「當然！我們要一直練、一直練到去參加奧運會！」16年後，李智凱終於成功，為這部紀錄片寫下完美句號。

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