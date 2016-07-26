東京奧運｜港女乒晉級4強激動落淚 李皓晴：壓力好大賽前仍未釋懷

香港女子乒乓球隊於周一的奧運8強，落後下反勝羅馬尼亞晉級4強，賽後一眾女將於訪問時激動落淚。

今場香港女乒先輸一場女雙，之後直落連贏3場反勝羅馬尼亞贏波晉級，賽後為港隊出戰頭兩場雙打及單打的李皓晴於訪問時便說：「其實我們雙打第一場打得很好，可惜第一場領先下反輸，但反而將全隊士氣打起來。」

相關新聞：

東京奧運｜港女乒團體賽入4強 明與日本或中華台北爭決賽權

勝過上屆奧運 女團晉級4強

李皓晴亦談到自己上場對巴西時單打失手，一時激動下落淚：「其實自己琴日輸了場單打，壓力好大，沒有想過會輸，到比賽之前都未有釋放出來。」李皓晴又談到過去奧運時說：「前兩屆都是8強輸了，今次我們是4號種子，抽籤上是較好，但要控制自己情緒和期望。」

其隊友蘇慧音亦說：「我們整體發揮比較好，就算輸了第一場波，但不可以輸了一啖氣，之後比賽再接住上。」蘇慧音亦指今場比賽贏得一點都不易：「我打完雙打後很沒有信心，但阿杜一直帶領我，她們給予了我很好的奧運體驗。下場無論對手是誰都會全力去拼。」

港隊一姐杜凱琹亦指下場對手無論是日本或中華台北，亦要放開手出賽：「這兩隊我們都很熟悉，亦都對賽了很多次，希望今日好好休息，之後再準備好明天的比賽。」

相關文章：

東京奧運｜比賽疑似連環爆粗上微博熱搜 國家隊陳清晨：可能發音不好

東京奧運｜荷蘭選手跌倒後加速後追 由最尾反超變第一

東京奧運｜戴資穎Facebook撰文感激支持 對手一句話令她爆哭

東京奧運｜李智凱鞍馬決賽奪銀 16年後神回應紀錄片《翻滾吧！男孩》

東京奧運｜鄧俊文謝影雪遺憾失銅 寄語年輕球手「我哋得、你哋都得」

東京奧運｜何詩蓓奪兩銀 100自再創亞洲紀錄

東京奧運｜菲律賓首金選手獲贈逾900萬獎金 地產商送兩層樓生活無憂

東京奧運｜克服重傷 百慕達三鐵女將與丈夫教練贏得史上首金

東京奧運｜張家朗奪金 林大輝找數︰梗係俾錢佢揀樓

東京奧運｜中國男子體操全能賽失金 引鍵盤戰士大戰

東京奧運｜水谷隼橋本大輝遭海外留言攻擊 日媒冀社會關注SNS中傷