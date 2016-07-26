東京奧運｜王涵失誤仍保前二 與施廷懋攜手晉級決賽

東京奧運女子3米板的準決賽，中國的王涵在一度領先之下，於第4跳曾出現失誤，不過仍與施廷懋保持前兩名晉級明日的決賽。

初賽輕鬆晉級的施廷懋與王涵，在今日(31日)的準決賽壓軸出場。王涵在首跳向內翻騰兩周半屈體，取得70.50領先，而施廷懋表現未如理想，只得64.50分並列第7。第2跳加拿大的Jennifer Abel發揮理想，取得74.40升上次席。在第3跳，施廷懋、王涵與Jennifer Abel都選擇向後翻騰兩周半屈體的動作，結果施廷懋獲76.50的高分，而王涵則以75.00獲第2，Jennifer Abel則僅得60.00。

加拿大選手一直追近

王涵與施廷懋第4跳再選擇難度3.1的向前翻騰三周半屈體，結果施廷懋再以75.95取得最佳成績，而王涵僅得57.35分，總成績一度被Jennifer Abel追近。Jennifer Abel最後一跳選擇難度分3.4的向前翻騰兩周半轉體兩周屈體，取得76.50分，但王涵最後一跳仍獲72.00分，最終以346.85力壓341.40的Jennifer Abel，以準決賽第2晉級。而施廷懋就以371.45獲得首名晉級。

在準決賽前12名將晉身明日的決賽，而澳洲的華裔選手覃帆得第8名晉級，日本兩名選手則無緣晉身決賽。

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