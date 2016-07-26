東京奧運｜美國男子4x100混合泳破世績奪金 中國交棒犯規被DQ

東京奧運第九日賽事，其中一項焦點為男子4x100混合泳接力決賽，美國隊以3分26秒78打破世界紀錄，而同場第6線的中國隊便因犯規被取消資格。

周日男子4x100混合泳接力決賽，美國隊接近由頭帶到尾，第一棒背泳的賴恩梅菲早段以帶出，頭100米便以0.2秒快第2位的意大利觸池。之後第二棒蛙泳的米高安德魯略為落後，被英國及意大利反先，不過3隊時間都不相差超過0.6秒。

到了第三棒為蝶泳，美國新飛魚迪素即時為美國取得優勢，總時間以2分39秒83反先第2位的英國0.6秒，足足為美國追近1.2秒時間。最後一棒的自由泳，美國一馬當先觸池，以3分26秒78打破世界紀錄奪得金牌，得銀牌的英國便以3分27秒51創出歐洲紀錄，而意大利便得銅牌。

中國連續兩屆奧運被DQ

相反，於第6線的中國游出3分30秒59，不過在第三棒蝶泳交棒時犯規被取消資格，與5年前的里約奧運於男子4x100混合泳接力，同樣在蝶泳犯規而被取消。