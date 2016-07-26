東京奧運｜美國男籃艱苦反勝西班牙 KD挺身救國獨取29分

KD杜蘭特（Kevin Durant）及時出手救國，協助美國男籃反勝西班牙晉級。東京奧運男子籃球項目8強，美國在一度落後西班牙10分之下，最終以95:81反勝西班牙晉級。西班牙的盧比奧（Ricky Rubio）雖然取得全場最高的38分，但美國在杜蘭特攻入29分，當中13是在第3節取得，成為球隊逆轉的關鍵。

首仗輸給法國，之後美國隊雖然取得連勝，但球隊實力仍備受質疑。今仗面對實力不弱的西班牙，球隊雖然開賽取得領先，但西班牙完第1節前已追上，並反超美國領先。到第2節，西班牙藉內線優勢將比分拉開，在最多拉開到10分之後，美國隊半場追平西班牙43:43。

在第3節，KD挺身而出，個人攻入13分，成為美國拋開西班牙的關鍵。進入最後一節前，西班牙以63:69，落後6分。第4節西班牙無以為繼，只有繼續被美國帶開，最終以81:95落敗。

外圍投射成致勝關鍵

美國隊今場與西班牙的最大分野在於外投，美國全隊有5人取得雙位數分數，其中KD得29分，包括4球來自3分，而美國全場有32次3分投入13球，命中率41%，而西班牙僅23投7中命中率僅30%。

雖然西班牙今仗落敗，但內線表現繼續令美國弱點曝露，美國晉級後會對澳洲或阿根廷的勝方，或令美國更陷於絕境。

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