東京奧運｜美39歲沙排女將贏齊金銀銅 三屆隊友都唔同

東京奧運女子沙灘排球項目今日(6日)舉行決賽，美國的沙排代表April Ross與隊友Alix Klineman擊敗澳洲組合奪得金牌。這是April Ross第3次出戰奧運後，集齊金、銀、銅牌。

April Ross是2012年倫敦奧運銀牌及2016年里約奧運的銅牌得主，不過兩屆她的拍檔都並非同一人，2012年April Ross的隊友是Jennifer Kessy，而2016年則與3屆金牌得主Kerri Walsh Jennings合作。至於今屆，April Ross則改與Alix Klineman合作。

April Ross與Alix Klineman的組合，今屆賽事中只失1局，並且在7戰全勝下，決賽以2:0的局數擊敗澳洲的Taliqua Clancy及Mariafe Artacho del Solar贏得金牌。

至於在之前的銅牌戰，準決賽不敵April Ross與Alix Klineman的瑞士組合Joana Heidrich及Anouk Vergé-Dépré，以2:0的局數擊敗拉脫維亞組合Anastasija Kravčenoka及Tīna Graudiņa贏得銅牌。

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