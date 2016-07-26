東京奧運｜鄭俊樑第3日跌至第10 陳晞文女子組排第9

香港兩名滑滑風帆代表的鄭俊樑與陳晞文，在休戰一日之後，再次在神奈川的湘南海岸出戰。鄭俊樑在男子滑浪風帆RS:X賽的第3個比賽日，3戰分別取得第13、22及15名，總成績下跌至第10。至於女子RS:X賽的陳晞文，總排名亦輕微跌至第9。

颱風尼伯特今日(28日)橫過日本，滑浪風帆項目如期舉行，但風力就較之前兩個賽日強。在今日的第7場比賽，鄭俊樑開賽先排第10，之後更升上第9位。但是在中段開始被對手趕過，並僅以第13名衝線。在第8場，鄭俊樑本來排第14，但在比賽中段就跌落第23位，最終僅得第22名。至第9場賽事，鄭俊橾亦只取得第15名。在9場賽事雖然剔除成績最差的第8場，但仍以76分，跌落第10位。而中國的畢焜因為在今日連取3站第1、2及3位，總成績升上第7，取代鄭俊樑的亞洲第一位置。

女子組方面，陳晞文在今日的3場分別獲得第8、14及第7名，總成績以66分，排在第9位。

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