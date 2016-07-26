東京奧運｜麟洋配挫中國組合 奪中華台北奧運羽球首金

周六東京奧運羽毛球男雙決賽爆發中台大戰，中華台北組合王齊麟和李洋，以2:0輕取中國的李俊慧及劉雨辰，摘下中華台北史上首面奧運羽毛球金牌。

王齊麟和李洋在第1局一度以4分落後李俊慧及劉雨辰，「麟洋配」在下半段回勇收復失地，最後以21:18先下一城。這對中華台北組合在第2局一直佔優，而且漸漸拉開比數，曾經領先11分之多，再贏21:12，僅用了34分鐘便擊敗李俊慧及劉雨辰，摘下金牌。

獲獎金2000萬元新台幣

王齊麟和李洋為中華台北取得奧運史上的第1面羽毛球金牌，據知將分別獲得國光獎金2,000萬元新台幣。中國則未能於奧運男雙成就3連霸。

在台灣，蔡英文總統越洋恭賀：「李洋、王齊麟攻守兼備，以直落二技壓中國的『雙塔組合』李俊慧和劉雨辰，順利贏得金牌。」她又提到，「麟洋配」於2019年才開始搭檔，「短短兩年多，就能在奧運殿堂登上頂峰，李洋和齊麟的默契，真的沒話說！」

銅牌戰方面，馬來西亞的謝定峰及蘇偉譯，以17:21、21:17、21:14反勝印尼組合阿山/塞蒂亞萬，奪得銅牌。

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