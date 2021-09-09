東京殘奧會︱日本輪椅網球金牌得主 獲UNIQLO老闆贈700萬獎金

東京殘奧會上周日(5日)已經結束，日本服裝品牌UNIQLO就宣布，向在輪椅網球男單奪得金牌的日本代表國枝慎吾加碼1億日圓（約707.5萬港元）獎金，金額與健全運動員可比。

37歲的國枝慎吾是UNIQLO贊助的職業運動員，對於UNIQLO派發的高額獎金，他說：「最初聽到的時候，讓我嚇一跳」他之後表示：「為了不讓拿這筆獎金感到羞愧，我會繼續爭取表現。」國枝慎吾表示，自己在2009年開始宣布成為職業運動員起，第一個與他接觸就是UNIQLO。UNIQLO就表示，希望將來可以讓更多人參與殘疾人運動，並會與國枝舉行殘疾人體育活動，讓更多殘疾運動員可以追夢。

國枝慎吾過去5次參加殘奧會，並且贏得4面金牌，當中包括在2004年雅典獲得1面雙打金牌，之後的3面均是在單打項目取得，唯他在2016年的里約殘奧會上未能衞冕。

金額與錦織圭奪美網亞軍相同

在日本體育界，1億日圓是高額獎金。在今屆於奧運男子重劍團體賽，為日本贏得首面金牌的見延和靖，其所屬企業nexus就給他1億日圓的獎金。而同樣是網球的健全運動員錦織圭，在2014年贏得美國公開賽亞軍時，亦獲得UNIQLO送贈1億日圓的獎金。