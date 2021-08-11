東京殘奧會｜港隊團長：運動員士氣高昂 相信市民會落力打氣

殘疾人士奧運會本月24日開幕，一連13日在日本東京舉行，9月5日閉幕，香港殘奧代表團長胡小玲在電台節目表示，港隊今屆派出24名運動員參與賽事，當中一半是首次出戰，下周將陸續出發到日本，現時正作最後集訓，運動員士氣高昂，相信市民會落力為殘疾運動員打氣，延續對東京奧運支持港隊的熱情，期望可加深社會對殘疾運動的認識，培訓更多第二梯隊運動員。

胡小玲指，受疫情影響，體育學院一度關閉訓練場所，但殘疾運動員並無因此而鬆懈，繼續訓練。由於疫情期間無國際賽事舉行，運動員之間交流減少，故認為今屆殘奧會有很多不確定性。

須加強推廣殘疾運動

另外，浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松表示，政府及傳媒要加強推廣，令市民明白殘疾運動背後的難度，才能令社會延續在東京奧運期間對運動員熱情的支持。劉永松建議直播的電視台邀請專業評述員，向市民介紹殘疾運動的賽制，加深大眾對殘疾運動的認識。

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