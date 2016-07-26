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歐國盃｜佐真奴讚巴列拿似簡迪 意大利撲擊瑞士
8 小時前
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歐國盃意大利瑞士文仙尼迪羅倫素馬高華拉堤佐真奴費路尼高路巴列拿尼高路簡迪恩莫比尼恩斯治尼柏高域梳頓沙基利比列安保路土耳其威爾斯芬蘭俄羅斯西班牙艾華路莫拉達羅拔利雲度夫斯基波蘭
歐國盃｜佐真奴讚巴列拿似簡迪 意大利撲擊瑞士
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恩斯治尼表現活躍。

歐國盃A組旗開得勝的意大利，今晚深夜將於羅馬迎戰瑞士(17/06 03:00)，力爭連勝提早出線。「藍衣軍團」首戰表現積極，在主帥文仙尼領導下，近期延續9戰全勝不失一球的強勢，氣勢澎湃，面對守強攻弱的瑞士，正好考驗意軍攻力。
 

A組4隊分途廝殺，意大利自文仙尼接手後漸入佳境，經已錄得連續28場不敗，揭幕戰亦贏得清脆俐落，唯一是右閘費奧倫斯該戰拉傷大腿，今場應會以迪羅倫素頂上擔正。至於中場發電機馬高華拉堤經已傷愈復操可候命上陣；另外中場重心佐真奴費路大讚意軍踢法、質素，媲美歐聯冠軍車路士，同時點名隊友尼高路巴列拿激似法國中場尼高路簡迪，有力主宰中場形勢。入球能力一般的意大利，鋒線的恩莫比尼及恩斯治尼能夠在首仗開齋，相信最令文仙尼興奮。

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尼高路巴列拿(白衫)在中場提供動力，助攻助守。
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恩莫比尼
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安保路(左)或有驚喜。

瑞士方面，上仗與威爾斯打和1比1，主帥柏高域提早收起梳頓沙基利被指是失分關鍵，調動手法被批。球隊剛戰在阿塞拜疆巴庫作賽，今場又要飛到意大利羅馬出戰，舟車勞頓是另一不利因素。至於上仗入球的比列安保路，速度及衝刺力強，或能威脅意軍一對年紀較大的中路守將基亞連尼及邦路斯。

另外，同組的土耳其今晚在阿塞拜疆鬥威爾斯(17/06 00:00)，土軍首戰表現走樣大敗，今場非勝不可；與上「爛打」的威爾斯將有惡鬥。至於B組芬蘭上輪爆冷打敗丹麥，今晚頭場出訪俄羅斯(16/06 21:00)，相信會以和波為目標，相反不敵比利時的俄軍則要力求全取3分，爭出線一席。


狂牛波蘭令人失望
另邊廂，西班牙在E組首戰僅與瑞典互交白卷，「狂牛兵團」全場控球比率高達85%，830次傳球更創今屆賽事新高，但整體表現、埋門組織一般，前鋒艾華路莫拉達錯失入球良機再被狠批。至於同組波蘭更令人失望，下半場追成1比1後不久少打一人下，以1比2負於斯洛伐克，世界足球先生羅拔利雲度夫斯基在國家隊缺乏支援難有好發揮，全場5射0中，敗興而返。

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西班牙完場前一輪急攻仍無功而還。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃｜佐真奴讚巴列拿似簡迪-意大利撲擊瑞士-272005
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