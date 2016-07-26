歐國盃｜佐真奴讚巴列拿似簡迪 意大利撲擊瑞士

歐國盃A組旗開得勝的意大利，今晚深夜將於羅馬迎戰瑞士(17/06 03:00)，力爭連勝提早出線。「藍衣軍團」首戰表現積極，在主帥文仙尼領導下，近期延續9戰全勝不失一球的強勢，氣勢澎湃，面對守強攻弱的瑞士，正好考驗意軍攻力。



A組4隊分途廝殺，意大利自文仙尼接手後漸入佳境，經已錄得連續28場不敗，揭幕戰亦贏得清脆俐落，唯一是右閘費奧倫斯該戰拉傷大腿，今場應會以迪羅倫素頂上擔正。至於中場發電機馬高華拉堤經已傷愈復操可候命上陣；另外中場重心佐真奴費路大讚意軍踢法、質素，媲美歐聯冠軍車路士，同時點名隊友尼高路巴列拿激似法國中場尼高路簡迪，有力主宰中場形勢。入球能力一般的意大利，鋒線的恩莫比尼及恩斯治尼能夠在首仗開齋，相信最令文仙尼興奮。

瑞士方面，上仗與威爾斯打和1比1，主帥柏高域提早收起梳頓沙基利被指是失分關鍵，調動手法被批。球隊剛戰在阿塞拜疆巴庫作賽，今場又要飛到意大利羅馬出戰，舟車勞頓是另一不利因素。至於上仗入球的比列安保路，速度及衝刺力強，或能威脅意軍一對年紀較大的中路守將基亞連尼及邦路斯。

另外，同組的土耳其今晚在阿塞拜疆鬥威爾斯(17/06 00:00)，土軍首戰表現走樣大敗，今場非勝不可；與上「爛打」的威爾斯將有惡鬥。至於B組芬蘭上輪爆冷打敗丹麥，今晚頭場出訪俄羅斯(16/06 21:00)，相信會以和波為目標，相反不敵比利時的俄軍則要力求全取3分，爭出線一席。



狂牛波蘭令人失望

另邊廂，西班牙在E組首戰僅與瑞典互交白卷，「狂牛兵團」全場控球比率高達85%，830次傳球更創今屆賽事新高，但整體表現、埋門組織一般，前鋒艾華路莫拉達錯失入球良機再被狠批。至於同組波蘭更令人失望，下半場追成1比1後不久少打一人下，以1比2負於斯洛伐克，世界足球先生羅拔利雲度夫斯基在國家隊缺乏支援難有好發揮，全場5射0中，敗興而返。