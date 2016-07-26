歐國盃｜C朗拿度入兩球 取三分 破五紀錄

歐國盃F組賽事，葡萄牙憑基斯坦奴朗拿度梅開二度，以3:0大勝匈牙利，為衛冕之路打開勝利門。

這支葡萄牙國家隊星味十足，除了隊長C朗拿度，陣中亦有比比、般奴費南迪斯、貝拿度施華、迪亞高祖達及今屆英超最佳收購魯賓戴亞斯，排面上絕對比匈牙利高出幾個檔次。

然而，過程中葡萄牙贏得絕不輕鬆。上半場他們先有迪亞高祖達及C朗拿度失機，未能打開紀錄。換邊後葡萄牙愈踢愈急，令比賽陷入膠著狀態。終戰至84分鐘，後備入替的拉法施華交出助攻，由拉菲爾古里路先開紀錄。及後C朗拿度終於上力，憑一記12碼及禁區內冷靜射門連下兩城，個人梅開二度，終帶領葡萄牙以3:0大勝匈牙利，小組賽打開勝利之門。

C朗破五紀錄

36歲的C朗梅開二度，打破了歐國盃的五個紀錄。他是第一個「五朝元老」，第一個在五次決賽周都有入球的球員，同時以11個入球成為累積入球王，以39場成為上陣王。此外，他亦以36歲130日之齡成為攻入兩球或以上的最年長球員。賽後，C朗順理成章地當選了全場最佳。

C朗賽後表現得相當謙虛：「最重要的就是取得勝利，這是一場十分艱難的比賽，對方防守相當出色，但最後我們都能攻入三球，我要感激隊友，他們是我相梅開二度的最大功臣。」