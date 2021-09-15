歐聯激戰 巴塞慘敗朗奴高文勢危 曼聯反敗蘇帥捱轟

曼聯迷失瑞士！歐聯分組賽開打，首晚即爆冷，有狀態大勇的基斯坦奴朗拿度(C朗)擔正並建功的紅魔鬼，在F組最終因少打一人，加上連格在補時「死亡回傳」，作客慘被瑞士超年青人反勝2比1。賽後主帥蘇斯克查堅稱，以連格換走C朗決定正確，而其歷來領軍歐聯11戰7負，能力備受質疑。

C朗開賽13分鐘近射建功助曼聯領先，可是上半場中段雲比沙卡領紅牌令形勢逆轉。年青人在66分鐘由拿加馬利烏入波追平，而蘇斯克查之後一口氣換走C朗與般奴費南迪斯；結果補時階段再因後備出場的連格回傳失誤，被年青人美國前鋒施巴卓偷得皮球，單刀得手反勝。



C朗續刷紀錄

以歷來第177次出戰歐聯，追平卡斯拿斯歐聯出場王紀錄的C朗，在歐聯已攻破36支球隊大門，與宿敵美斯並列第一。此外，他將個人保持的歐聯入球紀錄增至136個，兼是連續16季在歐聯有「士哥」。對於反勝為敗，C朗賽後仍在社交網發文鼓勵隊友要收拾心情，專心迎接下場比賽。

至於帶領曼聯歷來11次出戰歐聯已輸7場的蘇帥，賽後被不少網民狂轟，甚至要求下台。對於外界質疑他換走C朗的決定，蘇B回應：「C朗與般奴都踢了七十多分鐘及上場聯賽，加上今場比賽是在人造草場，對球員體力消耗較大，所以我才將他們換走，那是正確時機。」

另邊廂，巴塞隆拿於E組主場以0比3大敗拜仁慕尼黑腳下。巴塞今場全場零射中門，創下球隊歐聯恥辱性紀錄。根據西班牙電視台報道，巴塞主帥朗奴高文與主席拉樸達賽後緊急對話，並指該荷蘭籍主帥或會被炒，而舊將祖迪告魯夫或會接掌帥印。對於球隊情況，朗奴高文表示：「我們還要多等數周，傷兵才會回歸。我們有很多年輕球員，需要時間進步。」