歐聯︱後防犯錯C朗入波都冇用 年青人絕殺降魔

歐聯分組賽今日(15日)凌晨開波，有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）回歸的曼聯作客瑞士年青人卻輸波而回。雖然C朗上半場把握機會先開紀錄，但雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）上半場領紅，加上補時階段連格（Jesse Lingard）回傳的犯錯，令曼聯最終以1:2不敵年青人，首戰失利。

在C朗回歸之下的紅魔，出戰歐聯面對實力上較次的瑞士聯賽冠軍年青人。雖然C朗13分鐘把握機會門前射破對方門將的「大細龍門」，不過雲比沙卡在35分鐘的一次攔截，被球證認為危險動作，故直接紅牌驅逐。

少打一人的曼聯下半場形勢逆轉，先於66分鐘被對手的尼加馬勒（Moumi Ngamaleu）門前撞入追平。之後曼聯收起C朗換入連格，成為球隊反勝為敗的主因。該位拒絕與曼聯續約的英格蘭翼鋒，在補時5分鐘一個致命回傳，被對手的美國射手施巴捷奧（Jordan Siebatcheu）把握到機會射入，令曼聯補時被絕殺，以1:2敗仗而回。