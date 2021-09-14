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歐聯︱後防犯錯C朗入波都冇用　年青人絕殺降魔
5 小時前
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歐聯︱後防犯錯C朗入波都冇用　年青人絕殺降魔
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被換出後C朗只能眼見隊友犯錯令球隊落敗。(路透社)

歐聯分組賽今日(15日)凌晨開波，有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）回歸的曼聯作客瑞士年青人卻輸波而回。雖然C朗上半場把握機會先開紀錄，但雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）上半場領紅，加上補時階段連格（Jesse Lingard）回傳的犯錯，令曼聯最終以1:2不敵年青人，首戰失利。

在C朗回歸之下的紅魔，出戰歐聯面對實力上較次的瑞士聯賽冠軍年青人。雖然C朗13分鐘把握機會門前射破對方門將的「大細龍門」，不過雲比沙卡在35分鐘的一次攔截，被球證認為危險動作，故直接紅牌驅逐。

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C朗上半場初段的入球，但曼聯最終仍落敗。(路透社)

少打一人的曼聯下半場形勢逆轉，先於66分鐘被對手的尼加馬勒（Moumi Ngamaleu）門前撞入追平。之後曼聯收起C朗換入連格，成為球隊反勝為敗的主因。該位拒絕與曼聯續約的英格蘭翼鋒，在補時5分鐘一個致命回傳，被對手的美國射手施巴捷奧（Jordan Siebatcheu）把握到機會射入，令曼聯補時被絕殺，以1:2敗仗而回。

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開賽前C朗練習時省中一位女保安人員，他之後上前安慰及致歉。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐聯︱後防犯錯c朗入波都冇用　年青人絕殺降魔-284882
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