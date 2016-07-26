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緬甸政變｜日本罕有快批舉三指守門員難民資格
2 小時前
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緬甸政變日本Pyae Lyan Aung難民讀賣新聞
緬甸政變｜日本罕有快批舉三指守門員難民資格
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曾在直播舉三指手勢的緬甸守門員，將獲批難民身份。(路透社)

在今年5月底，於日本參與世界盃外圍賽期間，在播放國歌時舉起代表反政變三指手勢的緬甸足球隊門將Pyae Lyan Aung，其難民申請將獲日本政府認定。

《讀賣新聞》報道，日本入境部門即將通知Pyae Lyan Aung有關其難民申請，這是日本首次以緊急措施去應對難民申請。報道指，日本的難民認定制度，是有關以人種、宗教或政治意見為理由，擔心回國將會受到迫害的外國人可以獲得日本居留資格。該名守門員早於5月28日的比賽展示有關手勢，認為回國可能面對軍政府迫害，於6月16日在關西機場求助，並於6月22日提交難民申請。

日本難民認定制度一直被指申請非常困難，在2020年共有3,936人向日本政府申請難民認定資格，最終只有47人成功。Pyae Lyan Aung早前已獲日本政府提供「特定活動」的短期居留資格，可讓這位足球員在當地尋找工作，並會加快難民認定資格。而Pyae Lyan Aung獲認定難民之後，將會是首個緬甸人在軍事政變後獲得難民認定。

相關新聞：緬甸政變｜舉三指守門員獲批留日半年　或與日職港將成隊友

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/緬甸政變｜日本罕有快批舉三指守門員難民資格-279691
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