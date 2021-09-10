美斯流淚捧起美洲盃 「我已夢見這一夜無數次」

阿根廷球星美斯於今晨的世界盃外圍賽連中三元，助阿根廷主場3:0大勝玻利維亞，賽後球場舉行了美洲盃冠軍慶典，首次在主場為國家舉起冠軍的美斯感觸落淚。

美斯超比利成為南美洲入球王

今仗世界盃外圍賽中美斯（Lionel Messi）表現神勇，於第14分鐘、第64分鐘和第89分鐘取得入球，個人亦以79球超越巴西球王比利，成為南美洲國際賽入球王，阿根廷亦順利以3:0大勝玻利維亞。

賽後阿根廷於主場舉行了美洲盃冠軍慶典，隊長美斯和隊友們一一擁抱，接下來便舉起今個夏天贏得的美洲盃冠軍獎盃時，美斯此時已流下男兒淚，雖然奪冠已經是2個月前的事情了，但首次贏得成人國際大賽冠軍美斯仍然激動，與2萬名現場球迷一起慶祝捧冠喜悅。

賽後美斯更在個人Facebook上載感想：「我已夢見這一夜無數次，感謝上帝終於實現了。我無法用語言來感謝你們給我的愛。多麼美好的夜晚啊，我非常享受，這是難以忘記的。」

美斯早前已表示美洲盃是最困難的冠軍，3名孩子都對阿根廷捧盃非常興奮和激動，因為他們都未見過阿根廷捧起冠軍。

美斯流淚捧起美洲盃 「我已夢見這一夜無數次」

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