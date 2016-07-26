Adios 6實測｜沒有碳板的快鞋 讓你體會純粹的跑步感覺

早前adidas一口氣推出了4對全新的Adizero跑鞋系列，其中屢破長跑紀錄的Adizero Adios Pro 2（比賽鞋）、破格設計的Adizero Prime X（黑科技鞋）及加入碳纖的Boston 10（對應訓練鞋）都話題性十足，而昔日神鞋亦推出了新系列的Adios 6，性能上依然在改良，更讓人感受到一種沒碳板的樸實跑步感。

現今跑鞋界，厚底加上碳板已經成為了跑手創造PB的方程式，即使是新推出的Adios 6的後跟原度亦達27毫米，以現今的標準已經是一對「薄底」鞋。雖然Adios 6沒有用上碳板，但感覺這對「快鞋」大有種以實力一決勝負，上腳實測依然是對「好跑得」的跑鞋。

adidas Adizero Adios 6 中底高度（鞋跟/前掌）：27/19毫米 掌跟差：8毫米 中底：全掌Lightstrike Eva＋前掌Lightstrike Pro 重量：230克

Adios 6棄boost底回彈感十足

首先今代Adios 6棄用了boost底，改為新中底材料，前掌為Lightstrike Pro，再加上全掌Lightstrike Eva，這個組合跑步感十足，第一次上腳觸地時感覺就像以前Zoom X般回彈，後跟達27毫米的高度亦保護十足，最令筆記深刻的便是其掌觸地時，Lightstrike Pro的回彈令你有種「推出去」的感覺，無論跑手是快跑或慢跑都十分合適。

Adios 6 230克的重量以快鞋來說雖然不算太輕，但其定位在間歇跑、節奏跑等速度訓練的快鞋，其大底設計用上馬牌，不只抓地力有保證，而Torsion System的Y字型的設計令你的轉向步伐更穩定，作為跑手訓練加速是很穩定。

總結：能力平均、性價比十足

今代Adios 6將過去薄底跑鞋加以改良，整雙鞋亦於各方面取得十分平均，沒有像Boston 10那麼厚重，定位上不似Adizero Adios Pro 2為創紀錄而出現，如跑手想以Adios 6進行一點有速度的訓練，甚至10公里或半馬賽事我認為完全沒有問題。更重要的是對比其他Adizero跑鞋系列，Adios 6定價990元性價比十足，是對讓你體會順暢跑步感的跑鞋。

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